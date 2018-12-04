Тулякам предлагают смастерить игрушку для главной ёлки Куликова поля

Музей-заповедник «Куликово поле» приглашает туляков принять участие в конкурсе «Новогодняя игрушка».



До 15 декабря необходимо из любых материалов (бумаги, дерева, ткани, ниток) смастерить ёлочную игрушку и принести с указанием контактных данных в музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом или в музей «Тульские древности».

Эти игрушки украсят главную новогоднюю ёлку на Куликовом поле. Авторам самых запоминающихся украшений вручат подарки.

Игрушки будут оцениваться по следующим критериям: соответствие содержания работы теме конкурса, оригинальность идеи, аккуратность выполнения, безопасность.