Пятая часть туляков зарабатывает меньше 15 тысяч рублей в месяц

Жители Тульской области зарабатывают 17-35 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют данные исследования РИА «Рейтинг».



Это 41-й показатель по стране. При этом 19,6% туляков получают меньше 15 тыс. рублей и всего 1,6% — больше 100 тыс. рублей.

Самые высокие зарплаты в России у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки и Hенецкого автономного округа, самые низкие — в Дагестане и Карачаево-Черкесии.

Средняя зарплата в России в 2018 году составляет 26,9 тыс. рублей. Лишь 4,4% работников зарабатывают больше 100 тыс. руб. в месяц. За год доля таких россиян выросла на 0,3%.