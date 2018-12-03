Расскажут ли уральские телеграм-компроматчики о своём интересе к Тульской области?

В Екатеринбурге арестовали ещё двух фигурантов дела политолога, автора ряда телеграм-каналов Александра Устинова.



До 25 января арестован помощник политолога Иван Бесценный, также на месяц арестован программист Антон Старк, который начал сотрудничать со следствием. По версии следствия, Бесценный и Старк входили в преступную группу Устинова и могли быть причастны к вымогательству денег. Сейчас оба фигуранта дела находятся в СИЗО-1 Екатеринбурга, пишет «Новая газета».

URA.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах добавил, что Бесценный уже перестал работать на Устинова, однако тот продолжал подписывать его именем статьи. По делу Устинова, пишет издание, были задержаны ещё несколько человек — гражданин Украины Александр Козлов, известный под псевдонимом «Тарас», владелец домена kompromatural.ru Алексей Бочаров и другие.

Самого Александра Устинова задержали 29 ноября. По информации Znak.com, он создал сеть интернет-порталов, на которых распространял компрометирующую информацию о крупных российских бизнесменах. Чтобы она не появилась в сети, блогер, как утверждают источники издания, просил заплатить ему $5-25 тыс. На Урале Устинова считают человеком, близким к бывшему первому вице-губернатору Свердловской области Владимиру Тунгусову, которого уволили в сентябре этого года.

По данным Znak.com, дело возбудили после заявления, поданного в полицию представителями Артемовского машиностроительного завода «Вентпром». В нем говорилось, что Устинов распространял «сведения клеветнического характера» о руководстве предприятия. В то же время официальный представитель «Вентпром» по связям с общественностью Олег Мошкарев заявлял «Новой газете», что узнал о конфликте блогера с предприятием из СМИ. Портал 66.ru со ссылкой на свои источники сообщал, что дело связано с видеозаписью, компрометирующей экс-депутата Госдумы, советника главы Росгвардии Александра Хинштейна.

Александр Устинов ведёт политические телеграм-каналы «Устинов троллит», «ДИП дубернатора» и «Новостная телега». Героями его публикаций Устинова становились глава администрации Тулы Евгений Авилов и министр внутренней политики Антон Агеев. Также Устинов размещал информацию о встречах тульского губернатора Алексея Дюмина и подробности его работы в регионе.