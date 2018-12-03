У «Тулаупрадора» изъяли три новеньких «Тойоты Камри»

«Тулаупрадор» лишился трёх автомобилей Toyota Camry 2018 года выпуска.



Машины стоимостью 1,5 млн рублей каждая изъяты из собственности региона и оперативного управления тульского госучреждения и переданы в федеральную собственности.

Соответствующее распоряжение подписано председателем областного правительства Валерием Шериным.

Автомобили были приобретены за счёт областного бюджета в июне этого года у ООО «Измайлово» из подмосковной Балашихи. Сейчас «Тулаавтодор» ищет три автомобиля подешевле, чтобы уложиться в 2,5 млн рублей. Аукцион пройдёт в середине декабря.

В этом году госучреждение также купило Renault Duster за 953 тыс. рублей у дилерского центра «Автокласс» и Volkswagen Jetta за 1,2 млн рублей у «Кайзеравто».

«Тулаавтодор» занимается строительством дорог и автомагистралей, инженерными изысканиями.