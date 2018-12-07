Бастрыкин: Руководители следственных управлений в регионах должны знать, какие проблемы волнуют людей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил региональным управлениям больше работать с гражданами.



«Это важнейшее направление. [Руководители] должны знать, какие проблемы волнуют людей в регионах, в которых они возглавляют следственные управления», — сказал Бастрыкин на встрече с руководителями пресс-служб региональных управлений.

Глава СКР отметил, что жёстко реагирует на отсутствие должной реакции подчинённых в территориальных следственных управлениях на те жалобы, с которыми людям приходится обращаться к нему лично.

Бастрыкин напомнил, что настоящий офицер должен не только профессионально расследовать уголовные дела, но и оставаться неравнодушным к человеческому горю, стараться защитить права потерпевших от преступлений.