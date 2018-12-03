Как в Подмосковье. Туляки будут платить за вывоз мусора в 2-3 раза больше

В Тульской области утвердили тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов в 2019 году.



Сейчас туляки платят за сбор и транспортировку, а также за захоронение ТКО. Плата входит в содержание и ремонт жилья и зависит от занимаемой площади, а не от количества проживающих.

С 1 января 2019 года с переходом на новую систему обращения с ТКО плата за вывоз мусора будет взиматься с каждого собственника по следующей схеме: количество проживающих х норматив х тариф.

Для туляков, проживающих в индивидуальных жилых домах, норматив накопления составит 2,65 кубометров в год (553 кг за год), в многоквартирных домах — 2,30 кубометра в год (414 кг за год) с одного человека.

Единый тариф на услугу регионального оператора включают расходы на обработку, обезвреживание, захоронение, транспортирование ТКО и собственные расходы.

Тулу, Щёкинский и Киреевский районы будет обслуживать ООО «Хартия» (бенефициаром которого является Игорь Чайка, сын генпрокурора России), все остальные муниципалитеты — ООО «МСК-НТ».

Согласно решению комитета по тарифам Тульской области, тариф «Хартии» на первое полугодие составит 621,90 рубля за кубометр, во втором полугодии — 646 рублей за кубометр; тариф ООО «МСК-НТ» — 747,62 рубля за кубометр в первом полугодии и 770,20 рубля во втором. Тариф на вывоз мусор в Подмосковье незначительно выше — от 616 до 793 рублей за кубометр.