Марьясову забрали в Москву к Собянину

Бывший зампред Тульской областной Думы Юлия Марьясова назначена на должность замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.



Соответствующее распоряжение 3 декабря подписал мэр столицы Сергей Собянин. Контракт Марьясовой рассчитан на два года.

Юлия Марьясова (1978) родилась в Карельской АССР, окончила Московскую финансово-юридическую академию по специальности «юриспруденция». Работала в Мосгордуме, префектуре ЮАО Москвы, молодёжном отделении партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии Единой России», фонде поддержки партии «Единая Россия», правительстве Москвы, префектуре СВАО Москвы, помощником депутата, руководителем исполкома ЮЗАО Москвы, советником руководителя исполкома «Единой России» по молодёжной политике, советником заммэра Москвы, замначальника организационно-аналитического управления.

В сентябре 2011 года распоряжением губернатора Тульской области Владимира Груздева была назначена на должность председателя комитета правительства по спорту и молодёжной политике, в 2012 году — заместителем губернатора Тульской области по внутренней политике и вопросам безопасности.

В Тульской областной Думе Юлия Марьясова проработала до 29 ноября 2018 года. Телеграм-канал «Незыгарь» посвятил ей большой пост, назвав Марьясову «Сечиным в юбке» (Игорь Сечин — глава «Роснефти»).