Тулячка Екатерина Шульман вошла в состав Совета по правам человека

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Совета по правам человека из 51 фамилии.



В СПЧ впервые вошли политолог Екатерина Шульман (уроженка Тульской области), журналистка Znak.com Екатерина Винокурова, главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, обозреватель «Московского комсомольца» и член ОНК Москвы Ева Меркачева, сооснователь «Архнадзора» Константин Михайлов, директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов, кинорежиссёр Александр Сокуров, вице-президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник, глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв.

Из совета вышли журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк, Леонид Парфёнов и Максим Шевченко, а также публицист Ирина Хакамада и исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова. Председателем СПЧ остался Михаил Федотов.