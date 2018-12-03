В Кимовске коммунальщики «обстреляли» автомобилистов песком (видео)

В Кимовске коммунальщики вышли в рейс посыпать дороги песком на неисправной технике в разгар дня.



«Интересно — какая должность у этих работников и каким образом исчисляется их зарплата. Чья это идея? Может человек достоин патента на данное изобретение? А может и Нобелевскую премию дадут. О безопасности граждан никто не подумал. Грубейшее нарушение», — заметил местный общественник Николай Бокатуев.

На опубликованной им видеозаписи видно, как коммунальщики из кузова разбрасывают песок лопатами по проезжей части прямо во время движения автомобилей в самом центре города — на пересечении улиц Ленина и Октябрьская.

@Contactcentr71 @Tularegion71 Интересно — какая должность у этих работников и каким образом исчисляется их зарплата. Чья это идея? Может человек достоин патента на данное изобретение? А может и Нобелевскую премию дадут. О безопасности граждан никто не подумал. Грубейшее нарушение pic.twitter.com/APjCiMOxvB — Бокатуев Николай (@Bokatuev) 27 ноября 2018 г.

В правительстве Тульской области никаких нарушений не заметили, пояснив, что механизм разброса песка дорожной машины вышел из строя, поэтому проезжую часть посыпали вручную «чтобы предотвратить аварийные ситуации на дорогах».

Но оказалось, что такой способ сам по себе является аварийным.

Совсем недавно аналогичный случай зафиксировали в Республике Коми. Как объяснили в местном ГИБДД, этот способ сыпать песок на дорогу является незаконным. За такое положен штраф в тысячу рублей.

«КоАП РФ Статья 12.23. Нарушение правил перевозки людей. Предусмотрено наказание в размере тысячи рублей. Выносится инспектором ДПС. Зафиксирует – накажет на месте. Очевидцам нарушения необходимо его зафиксировать. Лучше снять видео, где будет хорошо виден государственный номер авто. Фотография не свидетельствует о движении. Затем необходимо написать заявление и отдать его в дежурную часть УМВД либо непосредственно в ГИБДД. По материалу проведут проверку, водителя найдут, возьмут подтверждение и примут решение о наказании», — прокомментировали в ГИБДД.

Кроме того, вместе с песком в движущиеся автомобили могут отлететь камни, повредив стёкла, капот или фары.