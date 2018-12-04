В тульском правительстве сформировали совет по развитию цифровой экономике

В Тульской области создали координационный совет по развитию цифровой экономики.



Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Валерий Шерин.

Председателем совета стал замгубернатора Вячеслав Федорищев, его заместителями — кадровичка аппарата правительства Галина Якушкина, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков, секретарём — замминистра по информатизации Елена Казмерчук.

В состав совета включены министры, представители «Ростеха», «Сбербанка», операторов связи и вузов.

Координационный совет займётся содействием формированию цифровой экономики Тульской области. В его полномочия входит создание рабочих групп, рассмотрение проблемных вопросов, выработка предложений и рекомендаций.

Отмечается, что он создан в целях «создания условий для развития общества знаний в Тульской области, повышения благосостояния и качества жизни граждан путём повышения доступности и качества товаров и услуг, произведённых в цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения безопасности, степени информированности и цифровой грамотности населения, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан».

28 июля 2017 года распоряжением правительства РФ №1632-р была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которой была поставлена задача — улучшить жизнь граждан, повысив качество товаров и услуг, произведённых с использованием современных цифровых технологий.

Однако на нулевых чтениях внесённых в Госдуму законопроектов, направленных на решение задач цифровой экономики, члены Общественной палаты страны высказали немало сомнений в отношении направлений расходования средств в рамках нацпроекта. На форуме ОП РФ эксперты отметили, что планируется тратить «не миллионы, не миллиарды, а гораздо большие суммы» из бюджета и внебюджетных источников, но в программе не прописаны многие моменты — что конкретно и как будет сделано для всеобщего цифрового развития.