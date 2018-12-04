Груздев взял под крыло экс-прокурора Козлова, уволенного после расследования о его испанской недвижимости

Бывший прокурор Тульской области Александр Козлов стал председателем комиссии по совершенствованию правоохранительной деятельности Ассоциации юристов России.



Председателем правления АЮР с декабря 2016 года является Владимир Груздев, занимавший пост губернатора Тульской области с августа 2011 года по февраль 2016-го.

Александр Козлов работал прокурором Тульской области с марта 2015 года по май 2018-го. Козлов был отправлен в отставку указом президента после того, как стало известно о незадекларированной испанской недвижимости прокурора. Генпрокуратуру попросили проверить информацию о виллах, которые, якобы, принадлежали Козлову и его супруге-чиновнице Алёне Сокольской. Бунгало и три квартиры были проданы в 2013 году, а вилла и два парковочных места оказались записаны на сына Сокольской.

Ранее Александр Козлов засветился в «игорном деле» о крышевании подпольных казино в Московской области. Супруга прокурора Алёна Сокольская возглавляет Клинский район Подмосковья.

У семьи Владимира Груздева, к слову, тоже есть зарубежная недвижимость. В 2016 году его супруга Ольга приобрела в собственность роскошную виллу на итальянской Сардинии за 25 млн евро, раньше эта вилла принадлежала немецкому миллиардеру Тео Клейну.