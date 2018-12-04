Московские эксперты недооценили тульские конфликты

Аналитическое агентство «Национальный эксперт» составило рейтинг стабильности регионов.



Тульская область заняла в нём 4-е место (уступив Москве, Тыве и Крыму), как отмечается, благодаря выстроенной жёсткой вертикали власти.

«Гарантом данной стабильности является во многом личность главы региона Алексея Дюмина. Ему удалось выстроить бесконфликтную конфигурацию власти в области, минимизировать очаги напряжения в местном политическом истеблишменте. Ключевые вопросы проходят непосредственное согласование через первое лицо региона. Эксперты называют ситуацию „тульским феноменом“ и связывают его с обширными федеральными связями губернатора. В регионе нет сформированной протестной силы, а возникающие „болевые точки“ успешно купируются региональными властями», — говорится в исследовании.

Правда, изнутри ситуация может выглядеть несколько иначе. В областном парламенте начались противоречия. На местах неоднократно возникали проблемы, которые оперативно решать не получается. Медицинские и мусорные скандалы, отсутствие контакта районных глав с жителями. Всё это не может не сказываться на рейтинге губернатора, которому приходится с завидной периодичностью делать внушения муниципальным чиновникам. А вот слушают ли?