В Туле жильё для детей-сирот строят с большим отставанием от графика

В деревне Мыза под Тулой дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строят с отставанием.



В 2018 году на приобретение более 350 квартир для их последующего предоставления детям-сиротам было предусмотрено 670,4 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Однако застройщик не выполнил своих обязательств по срокам сдачи домов и ведёт строительство с существенным отставанием от графика. Пока только на из домов получены разрешающие документы для ввода в эксплуатацию.

Вчера прошло совещание с участием членов правительства, застройщика, субподрядных и ресурсоснабжающих организаций. Были сверены догоночные графики строительных работ, а также обсуждались необходимые меры по увеличению количества рабочих, занятых на строительстве объектов.