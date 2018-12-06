Дюмин: Наша главная задача – оправдывать доверие людей и делать их жизнь лучше

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал главную цель региональной власти.



«Успешное развитие любого региона возможно только в конструктивном диалоге между исполнительной и законодательной властью. В Тульской области такое сотрудничество налажено. Наша главная общая задача – оправдывать доверие людей и делать их жизнь лучше», — заявил Дюмин на торжественном мероприятии, посвящённом 25-летию областной Думы.

Как отметил губернатор, за прошедшие годы было принято более 2,5 тысяч законов. В 2019 году состоятся выборы в Тульскую областную Думу седьмого созыва.