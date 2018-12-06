Туляки смогут отдохнуть за счёт работодателя

Более 200 тысяч россиян с 1 января 2019 года смогут воспользоваться положениями закона об отдыхе за счёт работодателей.



В апреле президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому работодатели при определении базы по налогу на прибыль смогут учитывать расходы, понесённые ими на оплату турпутёвок по России для своих работников и членов их семей в пределах 50 тысяч рублей на человека.

К членам семей, которые также могут претендовать на оплату турпутевок, относятся супруги работников, их родители и дети до 18 лет, а также дети до 24 лет, обучающиеся в учебных заведениях по очной форме.

Сейчас, по данным экспертов, число сотрудников, чьи работодатели оплачивают отдых, составляет 110 тысяч человек. В основном это касается крупных компаний, реализующих программы соцподдержки.