Сегодня в тульской библиотеке краевед Сергей Демидов расскажет историю Кремлёвского сада

5 декабря 2018 года в 16:00 мск в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого тульский краевед Сергей Демидов прочитает лекцию «Кремлёвский сад».



Кремлёвский сад — самый старый городской сад в Туле. Открытый в июле 1837 года в присутствии будущего императора Александр II, он всегда пользовался особой популярностью. Летний театр и электротеатр, французская горка, американские качели, кегельбан, оранжерея и ботанический сад, парашютная вышка – чего только не было в истории Кремлёвского сада.

Вход свободный. Приглашаются все желающие. Справки по телефону 35-34-38.