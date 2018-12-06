Власти Москвы планируют вывозить мусор в семь регионов России, следует из расследования «Медузы».



Более 6,6 млн тонн отходов будут ежегодно отправляться в Архангельскую, Владимирскую, Смоленскую, Калужскую, Костромскую, Тульскую и Ярославскую области, отмечает издание.

Ранее депутат Госдумы Николай Гончар рассказал, что Москва ведёт переговоры с несколькими субъектами РФ о хранении столичного мусора на их территории. Это Московская, Калужская, Архангельская, Тульская и Владимирская области. По его словам, велись переговоры ещё с тремя регионами, но они отказались, например, Тверская область.

С 2013 года в Подмосковье закрыты несколько десятков мусорных полигонов. Часть из них – после уличных протестов. Строительство нового полигона в Новой Москве заморожено из-за недовольства жителей. В связи с этим мусор будут вывозить в другие регионы.

Для вывоза мусора из Москвы в городе строятся упаковочные станции в районе Некрасовки, Волгоградского проспекта, Чертанова и Таганки.

По данным министерства экологии Московской области, из 55-60 млн тонн всех твёрдых бытовых отходов, создающихся в России за год, 7,9 млн тонн приходится на Москву. Примерно 6,2% этого мусора сжигается, 4,4% – перерабатывается, остальное отправляют на свалки.