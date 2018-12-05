В Москве назвали юных победителей конкурса «Доброволец России — 2018».



На участие в конкурсе среди юных добровольцев поступило 4400 заявок. Победителей выбрали в двух категориях — от 8 до 14 и от 14 до 18 лет.

В категории от 8 до 14 лет в номинации «Помощь детям» победу одержал Михаил Авдеев из посёлка Тёплое Тульской области. Вместе с ребятами из объединения «Возрождение» он реализует проект «Ответь Добру», цель которого – снижение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путём вовлечения их в культурную, творческую и общественно-полезную деятельность.