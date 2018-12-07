В Москве волонтёры соберут еду для тульских стариков

Волонтёры и неравнодушные москвичи соберут «Корзины доброты» к Новому году для одиноких стариков.



Добровольцы развезут праздничные наборы в деревни и малые города семи регионов Центральной России — в Тверскую, Тульскую, Калужскую, Орловскую, Московскую, Брянскую и Владимирскую области.

Благотворительную акцию «Корзина доброты» проводит единственный в России «банк еды» — Фонд продовольствия «Русь», пишет «КП».

Поддержать эту акцию может каждый. Общегородской продовольственный марафон «Корзина доброты» пройдёт в Москве 8 декабря. Волонтёры фонда «Русь» соберут в магазинах «Перекрёсток» и «Карусель» товары длительного хранения. Чтобы пополнить «Корзины доброты», нужно прийти в ближайший магазин, купить нескоропортящиеся продукты, мыло или зубную пасту и передать их волонтерам акции за кассами.