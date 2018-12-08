В Севастополе испытали тульский «Панцирь», которым обороняют Крым от Украины

В Севастополе стоящие на боевом дежурстве расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» провели учение по поиску и уничтожению воздушной цели.



Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулев.

«Расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава ВВС и ПВО Южного военного округа, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне в восточной части Крымского полуострова, провели тактико-специальное учение по поиску и уничтожению воздушной цели», – отчитался он.

В ходе практической части учения военнослужащие совершили марш в заданный район, в котором отработали действия по обустройству позиции на неподготовленной местности, обнаружению, идентификации, сопровождению и уничтожению воздушных целей условного противника.

Для максимального приближения обстановки к реальным боевым условиям, военнослужащие при совершении марша отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Личный состав комплекса успешно выполнил поставленную задачу и провёл электронные (учебные) пуски ракет.