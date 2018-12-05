Второе пришествие Риттера

Активист из Суворовского района Алексей Риттер оспорил в суде своё исключение из местного общественного совета при районной администрации и выиграл суд.



Риттер «убрали» из состава общественного совета Суворовского района 21 ноября 2017 года с формулировкой «за нарушение регламента и Кодекса этики».

Но сначала ему запретили вести видеосъёмку заседаний совета.

Сам общественник назвал решение о прекращении его полномочий в совете незаконным.

«Во время заседания был разыгран целый спектакль, режиссёром и дирижёром которого выступила председатель Общественного совета Манухина С. Ф. Мотивом действий Манухиной на мой взгляд послужила банальная личная месть за мои активные действия по выявлению и пресечению нарушений в сфере образования, нарушений санитарных норм и др. в школе №5 города Суворова, в которой обучается мой сын, и директором которой является её близкая родственница (невестка) в настоящее время глава муниципального образования город Суворов член партии Единая Россия Медведева Е. В. Для Медведевой выявленные нарушения бесследно не прошли. В школе были жёсткие проверки прокуратуры и Министерства образования тульской области с вынесением представлений главе администрации Суворовского района Сорокина Г. В., административных штрафов Медведевой Е. В. и дисциплинарных взысканий руководителю районного образования Кухтиновой Л. В. В ответ Медведева попыталась организовать на меня травлю, используя своё служебное положение», — рассказал Риттер.

Суворовца поддержал член общественного совета Ясногорского района Владислав Плотников. Но курировавший на тот момент внутреннюю политику Тульской области Валерий Шерин, рассмотрев жалобу Риттера, ответил, что всё было по закону.





После этого Риттер написал открытое письмо губернатору Тульской области Алексею Дюмину, которому он ранее смог лично рассказал о проблемах Суворовского района на встрече общественников.

Сейчас, когда все суды уже позади, Алексей Риттер решил поделиться своей историей.

«В повестке заседания 21 ноября не было указано вопроса о моём исключении, что впоследствии имело важное значение. Участники заседания общественного совета, кто-то солидарно, а кто-то вынужденно по различным причинам, в умелых руках председателя превосходно выполнили роль обвинителей и судей и вынесли „приговор“. В процессе заседания меня обвиняли в многочисленных нарушениях, обвиняли в прогулах заседаний, в оскорблениях членов общественного совета, в нарушении Кодекса этики, в злоупотреблении членством в совете, т. е. пытались очернить как только могли, при этом не давая возможности мне высказываться и защищаться.

Предполагаю, что руку к моему исключению также приложил и министр внутренней политики Тульской области Антон Агеев, который приезжал в Суворов 14 ноября 2017 г. после жёсткой встречи в правительстве с суворовскими активистами по злоупотреблениям главы администрации Суворовского района Сорокина Г. В., состоявшейся 9 ноября.

Исключение из совета для меня стало вопиющим примером несправедливости. Я решил приложить все усилия, чтобы восстановиться. Первое, что могло мне помочь, как я считал, это обращение в Общественную палату Тульской области. Но, к сожалению, руководство Общественной палаты, в т. ч. и Воронцов А. В., устранилось, подойдя к проблеме формально. Показательно характеризуют позицию Общественной палаты слова её члена, редактора газеты „Слобода“ Алексеевой Т. В.: „они Вас сделали технично“. Единственный человек, который оказал посильное содействие в разбирательстве, это один из самых молодых её членов Ярослав Муравский, но его участия оказалось недостаточно.

Но, как говорится „спасение утопающих – дело рук самих утопающих“. Я обратился в Суворовский районный суд с заявлением о признании решения Общественного совета МО Суворовский район о моём исключении незаконным и его отмене. После года судебных разбирательств я добился отмены незаконного решения.

Манухина С. Ф., представлявшая Общественный совет в суде, обратилась в апелляционную инстанцию: судебную коллегию Тульского областного суда. Коллегия оставила решение районного суда в силе.

Пройдя через эти „испытания“, получив определённый опыт, я задаю вопрос. Нужны ли Общественные советы, которые занимаются интригами, проблемы общества не решают, а только создают декорацию для нечистых на руку чиновников?.. Надеюсь, руководство Тульской области и Общественная палата сделают правильные выводы, и эта история дойдёт до губернатора Дюмина. Ведь именно он был инициатором перезагрузки Общественных советов», — рассказал Риттер.