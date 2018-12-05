Население России «ожидаемо» сократилось на 173 тысячи человек

Вице-премьер России Татьяна Голикова назвала убыль населения, которую по результатам первых девяти месяцев 2018 года зафиксировали на уровне 173,4 тыс. человек, ожидаемой ситуацией.



Она связала эту ситуацию с демографическими последствиями 90-х годов, пишет «Коммерсантъ».

«За девять месяцев 2018 года рождаемость у нас не превысила 11 на тысячу населения, это ожидаемая ситуация связанная с демографическими последствиями 90-х годов», — сказала Голикова.

При числе родившихся в январе–сентябре в 1,21 млн человек количество умерших составило 1,383 млн. Год назад по итогам девяти месяцев 2017 года естественная убыль составляла 106,2 тыс. человек, в предыдущие два года фиксировался небольшой прирост.