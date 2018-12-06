За получение дорогих подарков чиновникам и депутатам предлагают делать выговор

Для госслужащих и депутатов всех уровней будет установлен единый перечень разрешённых подарков, получаемых в связи с исполнением должностных обязанностей.



Соответствующий пакет антикоррупционных законопроектов внесло в Госдуму правительство РФ.

Сейчас стоимость подарков строго ограничивается 3 тысячами рублей. В противном случае приходится либо возместить разницу и оставить подарки себе, либо сдать их государству. Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков.

Разрешена канцелярская печатная продукция с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации, за исключением изготовленных из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, цветы.

В перечне допустимых — ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, а также от вышестоящего органа и организации.

Служащие обязаны сообщить о полученных подарках, не входящих в разрешённый список, и передать их по акту в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления, Центральный банк РФ, организацию. Допускается оплата командировочных расходов чиновников за счёт принимающей стороны, если речь идёт о зарубежной поездке.

Законопроектом предлагается предусмотреть такие виды дисциплинарных взысканий для нарушителей как выговор и предупреждение о неполном должностном соответствии. Сейчас для чиновников за коррупционные правонарушения установлена такая мера ответственности как увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия, иных санкций не предусмотрено.

Также в Госдуму внесён законопроект о запрете уполномоченному по правам человека получать подарки и вознаграждения. Речь о презентах в связи с осуществлением полномочий.