Тульские бренды должны приносить дивиденды

Продвижение региональных брендов может стать дополнительным стимулом для развития российских субъектов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.



«Это не только позволит сохранить уникальные региональные производства, но и обеспечит рост доходов в бюджеты всех уровней и, в первую очередь, в местную казну», — подчеркнула Матвиенко.

При этом она обратила внимание, что регистрировать нужно действительно сильные и конкурентоспособные бренды, развитие которых может принести регионам реальные экономические дивиденды.