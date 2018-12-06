Обанкротившийся КЗЛМК выплатил работникам 6 млн рублей долга

«Киреевский завод лёгких металлоконструкций» погасил долг перед работниками на сумму, превышающую 6 млн рублей.



Напомним, Арбитражный суд Тульской области ввёл на КЗЛМК процедуру банкротства. Летом следователи СК совместно с УЭБ и ПК УМВД провели обыски на предприятии, по месту жительства руководителей и учредителей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам завода. В июле долги перед работниками частично погасили — им выплатили 7,4 млн из 16 млн рублей.

Осенью прокуратура нашла нарушения в работе конкурсного управляющего завода. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры по погашению задолженности по заработной плате сотрудникам. В начале декабря долги перед 219 работниками предприятия были погашены.

Ранее Тульский областной суд по требованию прокуратуры ужесточил наказание бывшему гендиректору «Киреевского завода лёгких металлоконструкций». Приговором Киреевского районного суда от 21 августа 2018 года он был признан виновным в сокрытии налогов на сумму свыше 209 млн рублей (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Суд установил, что в период с 27 января по 13 октября 2017 года осуждённый, зная о наличии у КЗЛМК недоимки по налогам и страховым взносам в размере свыше 125 млн рублей, сокрыл денежные средства, направив в адрес контрагентов — дебиторов общества распорядительных писем с требованием о переводе причитающихся предприятию денежных средств его кредиторам.

Приговором суда мужчине было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Гособвинитель оспорил это решение в связи с его мягкостью. 15 октября Тульский областной суд удовлетворил апелляцию, ужесточив наказание до 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.