Дюмин уступил по влиятельности главам Санкт-Петербурга и Самарской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин ухудшил позиции в рейтинге влиятельности глав российских регионов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций.



В ноябре Дюмин занял 7-е место, опустившись на две позиции и пропустив вперёд недавно назначенного губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В августе Дюмин находился на 4-й строчке.

В первую четвёрку входят Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чеченская Республика), Рустам Минниханов (Республика Татарстан) и Андрей Воробьёв (Московская область).

Рейтинг основан на результатах опроса 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.