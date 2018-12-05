Завтра в Туле наградят патриотов области

6 декабря в Тульском государственном музее оружия пройдёт областной патриотический форум «Тула – регион победителей».



С 10 по 30 октября такой форум проходил в муниципалитетах Тульской области, в Туле и Новомосковске. Завтра состоится торжественное награждение победителей прошедших этапов – наградят более 270 человек.

В рамках форума планируется творческая встреча с артистами театра, кино и телевидения Викторией Тарасовой и Алексеем Огурцовым. Также участники форума посетят «Тульский оружейный завод», «Щегловский вал» и «Туламашзавод».