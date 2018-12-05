Ещё больше химии

На новомосковском химическом заводе «Азот» открылось первое в России производство карбамида с серой мощностью 600 тонн в сутки.



Старт новому производству дали председатель правительства Тульской области Валерий Шерин и генеральный директор «ЕвроХима» Игорь Нечаев.

«Большой спрос, которым продукция предприятия пользуется по всей России и за рубежом, – лучшее подтверждение её качества», — отметил Шерин.

Общий объём инвестиций в новое производство составил 5,4 млрд рублей. Фонд развития промышленности России, выделил кредит на 500 млн рублей по льготной ставке 5%.

Новое производство будет производить несколько видов продукта с содержанием серы от 4 до 12%, а также гранулированный карбамид.