В Туле судебного пристава взяли за коррупцию

В Туле за получение взятки задержана 35-летняя женщина, работающая судебным приставом.



На основании материалов УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

По версии следствия, одна из тулячек задолжала по налогам 350 тысяч рублей. В ноябре 2018 года её муж через посредника передал судебному-приставу исполнителю отдела судебных приставов Привокзального округа Тулы 90 тысяч рублей за внесение в банк данных исполнительных производств ложных сведений об отсутствии у его супруги налоговой задолженности и за непринятие мер по взысканию долга.

Как сообщили в управлении Следственного комитета, проведены обыски по месту жительства подозреваемой, взяткодателя и посредника, решается вопрос о мере пресечения.