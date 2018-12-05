Дюмин прогулялся с Авиловым по новогодней Туле (фото)

5 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава администрации Евгений Авилов прогулялись по центру Тулы, осмотрев оформление города областного центра к празднованию Нового года.



В этом году дизайн городских пространств разрабатывала Объединённая энергетическая компания из Москвы. В перечень объектов для оформления вошли общественные пространства исторического центра, парки и скверы.

Дюмин отметил, что исторический центр города заметно преобразился, но при этом обратил внимание на удалённые районы Большой Тулы, которые также нуждаются в благоустройстве, ремонте дорог и тротуаров.

«Быть Новогодней столицей – это и большая честь, и большая ответственность. Всё должно быть сделано на самом высоком уровне, чтобы создать у наших жителей и гостей ощущение настоящего праздника», — подчеркнул Дюмин.









