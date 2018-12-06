В Туле открыли памятник детям-оружейникам

В Туле рядом с «Туламашзаводом» установили памятник детям, работавшим в годы Великой Отечественной войны на оборонных предприятиях города.



Открытие памятника приурочено к 77-й годовщине обороны Тулы.

По официальным данным, в Тульской области проживают около 20 тысяч человек, которые детьми и подростками работали во время войны на оружейных заводах, они имеют статус тружеников тыла. В военный период дети 13-16 лет составляли до 40% от численности работников заводов.

Памятник "Юным тулякам-оружейникам выполнен из бронзы, его высота вместе с гранитным постаментом составляет 2,3 метра. В скульптурной композиции — фигуры мальчика и девочки, три противотанковых ружья, одно из них девочка придерживает рукой, а также три пулемёта Максима, один из которых на верстаке собирает подросток. Автор памятника — член Союза художников РФ, скульптор Юрий Уваркин.

Оборона Тулы от немецко-фашистских захватчиков проходила с 20 октября по 5 декабря 1941 года, она является переломным событием, позволившим советским войскам перейти в контрнаступление в период битвы за Москву. В обороне Тулы принимали участие войска Красной армии, бойцы НКВД и Тульского рабочего полка. За мужество и героизм, проявленные защитниками города, 7 декабря 1976 года указом президиума Верховного Совета СССР Туле было присвоено почетное звание «Город-герой».