Тульские власти могут вводить штрафы за парковку на газонах

Конституционный суд РФ подтвердил право регионов вводить штрафы за парковку на газонах и среди зелёных насаждений.



Как сообщает «Интерфакс», москвичка пыталась оспорить в КС РФ статью 8.25 Кодекса Москвы об административных правонарушениях, по которой за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелёными насаждениями, гражданам грозит штраф в 5 тыс. рублей, должностным лицам — 30 тыс. рублей, юрлицам — 300 тыс. рублей. За нарушение, предусмотренное этой статьей, она была оштрафована и оспорить наказание ей не удалось.

По мнению заявительницы, Москва как субъект федерации не могла вводить такое наказание, поскольку лишь в компетенции федерального законодателя устанавливать санкции за правонарушения в области дорожного движения.

Но в КС не увидели превышения полномочий в действиях Москвы. Тот факт, что данное правонарушение совершается с использованием транспортного средства, не может, вопреки мнению заявительницы, автоматически рассматриваться как означающий, что объектом правонарушения являются отношения, складывающиеся в рамках дорожного движения, говорится в определении.

В данном случае речь идёт о вопросах благоустройства. Размещение автомобиля на зелёных насаждениях является нарушением санитарного и эстетического состояния территории города, негативно сказывается на безопасности и комфортности условий проживания граждан, а также затрудняет содержание и облагораживание объектов благоустройства.

По смыслу оспариваемой статьи не имеет значения, был причинён вред зеленым насаждениям или нет, важно именно само деяние — размещение автомобиля на газоне или ином участке, занятом зелёными насаждениями. Региональные власти имеют право устанавливать собственные штрафы в этой сфере, констатировал КС.

«Субъект РФ вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, в том числе совершённые с использованием транспортных средств», — говорится в определении.