Минкульт назвал самые популярные направления для этнотуризма

Минкульт определил лучшие места, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов России. Список приводится в выпущенном сборнике «Лучшие практики этнографического туризма».



В ТОП-10 лучших объектов для поездок вошли: казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), «Финно-угорский этнопарк» (Республика Коми), сельский парк «Околица» (Томская область), этнопарк «Кочевник» (Московская область).

Также в список попали этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область), этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область), этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), парк «Ватан» (Башкортостан) и парк «Малые Корелы» (Архангельская область).

Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. В сборнике их разделили на четыре группы: музеи, маршруты (посещение поселений, сохранивших особенности традиционного быта народов), сами поселения и этнофестивали.

По экспертной оценке, которая приводится в сборнике, рынок этнотуризма оценивается в полмиллиона человек.