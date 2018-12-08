На повышение пенсий военным выделят 35 млрд рублей

Совет Федерации одобрил закон о повышении военных пенсий. С октября 2019 года пенсии военнослужащих и приравненных к ним лиц вырастут на 6,3%.



Как рассказал представитель Минфина Илья Севоднясев, закон приостанавливает действие нормы, которая с 2013 года предусматривала ежегодное увеличение денежного довольствия военнослужащих на 2%.

По словам чиновника, решение обусловлено проведением индексации денежного довольствия военнослужащих с 1 октября 2019 года на 4,3%, причём синхронно будут увеличены в таком же размере военные пенсии. Кроме того, на совещании у президента РФ было решено дополнительно увеличить размер довольствия на 2%. Таким образом, совокупно с 1 октября 2019 года размер повышения военных пенсий составит 6,3%.

В федеральном бюджете на это предусмотрено 3,7 млрд рублей в 2019 году. Вместе с прогнозным периодом 2020-21 годов общая сумма составит дополнительно 35 млрд рублей.

Таким образом, средняя военная пенсия по министерству обороны вырастет к 1 октября до 26,2 тысячи рублей. Такую пенсию будут получать 30-40% от общего числа военных пенсионеров, всего их в стране насчитывается 2,6 млн человек. Чиновник уточнил, что в системе ФСБ средняя пенсия будет выше — около 30 тыс. рублей, а в МВД — порядка 18 тыс. рублей.