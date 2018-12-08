Дюмин встретит Новый 2019 год на главной площади Тулы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин пригласил туляков и гостей города отметить Новый год и каникулы на различных площадках Тулы.
Также он поделился, что намерен встретить 2019 год вместе с жителями на площади Ленина.
«Будем радоваться, есть блины, тульские пряники и запивать чаем с Куликова поля. Будет весело, интересно и безопасно», — сказал губернатор.
Ранее федеральные СМИ сообщали, что главам регионов поступила рекомендация не проводить новогодние каникулы за границей.
Губернаторам посоветовали отдыхать дома либо на российских курортах в связи с растущим напряжением в отношениях России и Запада.