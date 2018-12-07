Виктор Трифонов вслед за Марьясовой решил оставить пост?

Виктор Трифонов уходит с поста председателя комитета Тульской областной Думы по государственному строительству, безопасности и местному самоуправлению.



Как сообщила «Тульская пресса», Трифонов оставляет пост по собственному желанию.

В 2011 году бывший директор ЧОП «Альфа-Вымпел» Виктор Трифонов стал советником губернатора Владимира Груздева. Осенью 2014 года от партии «Родина» он избрался в Тульскую областную Думу. В апреле 2018 года Трифонов отказался от руководства областным отделением «Родины».

Ранее регион покинула зампред облдумы Юлия Марьясова, еще одна соратница Владимира Груздева.