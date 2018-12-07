Московские депутаты в открытом письме потребовали не загрязнять столичным мусором другие регионы

Больше сотни московских муниципальных депутатов подписались под требованием не возить мусор из Москвы в другие регионы.



Вместо этого мундепы предлагают наладить его эффективный сбор и переработку отходов.

«Мы выражаем солидарность с российскими гражданами, проживающими в других субъектах РФ и отстаивающими свои права на экологически благоприятную окружающую среду. Мы выражаем солидарность с жителями Московской области, которые выступают против мусоросжигательных заводов, полигонов и свалок твердых коммунальных отходов, вывозимых в их регион из российской столицы. Граждане России достойны экологически чистой, благоприятной для проживания природной среды», — говорится в открытом письме к органам власти.

Напомним, Тульская область вошла в число регионов, которые будут принимать мусор из Москвы и уже принимают отходы из Подмосковья.