За тульскими чиновниками придут московские силовики

За региональными чиновниками будут приходить силовики из Москвы.



Как пишет Ura.ru, все крупные коррупционные дела в регионах будут расследоваться столичными силовиками. В регионы будут отправляться «десанты» из следователей.

«Кремль окончательно разочаровался в местных силовиках: они слишком часто оказываются связанными с региональными властями и тормозят расследование. К тому же новая тактика дает определенные гарантии от утечек информации и не позволяет чиновникам оперативно замести следы», — отмечает издание.