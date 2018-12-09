Инфляция в России до конца года достигнет 4%

Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».



«Годовая инфляция повысилась до 3,9% в 20-х числах ноября и достигнет целевого уровня 4% до конца года. Краткосрочные проинфляционные риски остаются повышенными из-за произошедшего в 2018 году ослабления рубля к основным валютам и предстоящего повышения базовой ставки НДС», — отмечают авторы.

В 2019 году из-за действия временных факторов инфляция превысит 5%, а к 4% вернется в 2020 году. Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают, резюмируют аналитики ЦБ.