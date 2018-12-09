Председатель облправительства перекроил Генплан Алексина для размещения там кладбищ

7 декабря на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области рассмотрели изменения в Генплан Алексина.



Заседание провел председатель правительства Тульской области Валерий Шерин.

Вопрос об изменениях Генплана муниципального образования рассматривался на Градсовете впервые.

Согласно поправкам, будет изменена категория пяти земельных участков в Алексине для размещения кладбищ.

Также в деревне Соломасово земли переведут в другую зону для возведения на его территории загородного отеля с ландшафтным парком, предназначенных для круглогодичного приема туристов, а также проведения культурно-развлекательных мероприятий.

Ряд участков предполагается перевести под жилищную застройку, также в границах Алексина запланировано строительство агропарка.

Решением членов Градсовета изменения были одобрены, сообщили в облправительстве.