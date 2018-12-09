В Обидимо достраивают водовод

В селе Обидимо завершается строительство водопровода, сообщили в тульской администрации.



В рамках программы «Народный бюджет» выполнялись работы по укладке 5,8 км водопроводных труб, стоимостью порядка 8 млн рублей. Контракт заключен с ООО «Бурводстрой».

На данный момент осталось проложить 350 метров трубопровода по улице Колхозной.

Также в рамках программы «Осуществление градостроительной деятельности на территории МО г. Тула» 1 августа текущего года заключен контракт с ООО «Бурводстрой» на устройство 45 водопроводных колодцев и установку 22 пожарных гидрантов. Стоимость работ составляет около 5 млн рублей. Осталось установить 9 колодцев.

К водопроводу осуществляется установка 55 водопроводных колодцев и прокладка 411 метров водопровода стоимостью 4,2 млн рублей.

Строительство водопровода должно обеспечить централизованным водоснабжением 95 домовладений.