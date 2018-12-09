Тульские школы будут охранять росгвардейцы?

В Госдуму внесли проект об охране школ Росгвардией.



Документ разработал член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

Депутат объяснил, что поправка в ФЗ «О войсках национальной гвардии России» необходима, чтобы избежать участившихся нападений в образовательных заведениях.

Вострецов подчеркнул, что системы безопасности оказались не готовы к нескольким трагическим инцидентам, произошедшим в этом году, а тяжелые последствия повлекли широкий политический и общественный резонанс.

«Учреждения образования сегодня входят в число наиболее уязвимых структур, так как система обеспечения безопасности обучающихся и педагогов во многом не соответствует новым вызовам, с которыми сталкивается российское общество», — добавил он.

Напомним, к началу учебного года в 2018 году тульские школы перевели под охрану ЧОПов. Это обошлось в 22,5 млн рублей.