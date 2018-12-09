Коррупционеров среди чиновников будут вычислять по глазам

В Следственном комитете России разработали новый детектор лжи — исследование реакции глаз («айтрекер»).



Новинку будут использовать для поиска коррупционеров и проверке лиц по уголовным делам, связанным с хищениями и взятками.

Проверка человека с помощью новой разработки займёт в несколько раз меньше времени, чем проверка на обычном полиграфе. При этом наличие линз или очков не повлияют на результаты теста, пишут «Известия».

СК считает полезным для борьбы с коррупцией внедрять в госструктурах ежегодные проверки на полиграфе отдельных категорий госслужащих по новой технологии.

В России удельный вес коррупционных дел в общем количестве преступлений увеличился. По данным СК, в 2018 году (за первые три квартала) он составил 1,7%, а в 2017-м — 1,6%. С января по сентябрь 2018 года СК возбудил 14 190 таких уголовных дел. Из них 6 123 уже направлено в суд. Большая их часть (3 693) возбуждена в отношении должностных лиц.

По данным Генпрокуратуры, общее количество преступлений коррупционной направленности с января по октябрь 2018 года составило 27 143 и увеличилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.