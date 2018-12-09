Суд дал одоевской администрации полгода на уборку свалки

Одоевский районный суд удовлетворил требования прокурора об обязании администрации района ликвидировать несанкционированную свалку бытовых и крупногабаритных отходов.



В сентябре 2018 года прокуратура обнаружила в посёлке Одоев мусор по обочинам дороги. 19 сентября главе администрации Одоевского района Валерию Крупнину было внесено представление, но никаких мер он не принял.

16 ноября прокурор направил исковое заявление в Одоевский районный суд, который постановил ликвидировать несанкционированную свалку до 1 июня 2019 года.