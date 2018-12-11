Волонтёры помогут тульским пенсионерам дровами

В российских городах проводят благотворительную акцию «Подари дрова».



В 2014 году акцию начали в Тверской области. За четыре года удалось привлечь более 4 млн рублей и помочь более 700 пенсионерам.

Автор идеи — Николай Романенко из Тверской области, который занимается волонтёрской деятельностью уже 11 лет, в его команде – около 300 добровольцев.

Проект поддержали в других регионах России. Дровами помогают пенсионерам в Смоленской, Тульской, Архангельской, Псковской, Кемеровской, Ростовской, Калининградской, Омской областях, пишет «Комсомолка». О ходе акции рассказывают на сайте podari-drova.ru.

Актуальность проекта заключается в том, что более 40% сельской местности России не газифицировано. Дома отапливают дровами и углём. Для обогрева одного дома зимой необходимо заготовить порядка 15-20 кубометров дров. Одинокие пожилые люди порой не могут это сделать самостоятельно, им и помогают волонтёры. В этом году за счёт грантовых средств они закупили 50 машин по 5 кубометров колотых дров и помогли 50 одиноким пенсионерам.