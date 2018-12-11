Минкульт хочет показать немцам тульское оружие

Российский Минкульт пригласил Тульский музей оружия к участию в «Русских сезонах». Они открываются в Германии 7 января.



«Я бы хотела, чтобы такой уникальный музей был представлен в „Русских сезонах“. Я буду находить средства», — заявила замминистра культуры Алла Манилова.

Манилова отметила, что в случае с музеем оружия интересны не фотографии, а экспонаты, пишет РИА «Новости».

«Русские сезоны» — масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В этом году в Италии прошёл второй фестиваль, который охватил более 40 городов. Программа включала более 400 мероприятий: концерты классической музыки, театральные и балетные постановки, выставки, кинематографические фестивали.