Представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил о составлении ведомством психологического профиля среднего коррупционера.



По словам Куренного, получившийся у психологов из университета Генпрокуратуры портрет изрядно отличается от ожидаемого.

«Коррупционерам традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики, такие достаточно чёткие: меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей, стремление к богатству, властолюбие бесконечное. На самом деле коррупционеры, как правило, это активные, энергичные, инициативные люди, они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в стрессовых ситуациях, они готовы много работать, обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», — сказал Куренной.

Особой чертой взяточников сотрудник прокуратуры назвал возраст (около 40 лет) и наличие серьёзной должности, то есть статуса. Мужчины среди взяточников встречаются чаще женщин.

«Как правило, это образованные люди с высшим образованием. У них есть постоянное место жительства. У них есть семья, есть дети. Как правило, типичный коррупционер не злоупотребляет спиртным, не принимает наркотики. Не имеется к нему претензий в бытовом плане. Он не нарушает общественный порядок», — добавил Куренной.

Мотивом совершения коррупционных преступлений далеко не всегда является только жадность — часто это потребность в самоутверждении, повышении своего авторитета, обладании властью, корпоративная солидарность и даже месть руководству.