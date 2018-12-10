Как узнать, безопасен ли новогодний подарок

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам безопасности новогодних подарков.



Она будет работать до 21 декабря. Туляки могут проконсультироваться у специалистов по качеству сладких подарков, а также детской одежды, игрушек, карнавальных костюмов и пиротехники.

Также можно узнать нормативные требования к услугам аниматоров и новогодним детским мероприятиям. При необходимости сотрудники Роспотребнадзора окажут практическую помощь, например, если новогодний товар оказался некачественным.

Обращения принимаются в будни с 09:00 до 18:00 мск по телефону (495) 785-37-41, добавочный код по вопросам защиты прав потребителей — 103, 105.