В Пенсионном фонде России назвали регионы с самой большой и маленькой пенсией.



Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке 25 173 рубля, в Ненецком автономном округе — 22 050 рублей, Магаданской области — 21 508 рублей, Камчатском крае — 21 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе — 21 008 рублей, пишет «Российская газета».

Средняя пенсия по России составляет 14 144 рубля. До этого показателя не дотягивают средние пенсии в 46 регионах. Самые низкие они в Кабардино-Балкарии — в среднем 11 413 рублей, Дагестане — 11 653 рубля, Калмыкии — 12 137 рублей.

Как пояснили в ПФР, на размер пенсии влияют многие факторы, например, продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи.