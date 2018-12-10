Тульскую набережную полили реагентом

За прошедшую неделю с улиц Тулы вывезли более 16 тысяч кубометров снега, сообщили в городской администрации.



В рамках исполнения условий муниципального контракта АО «Спецавтохозяйство» в очистке городских территорий от снега было задействовано 114 единиц техники и 165 человек. Дороги и тротуары обрабатывали песчано-соляной смесью и противогололёдным реагентом. Также было вывезено 2 тысячи кубометров стихийного мусора.

С территории Крестовоздвиженской площади, Кремлёвской набережной, улиц Металлистов и Советская вывезли 2 тысячи кубометров снега, пешеходную зону обработали реагентом.